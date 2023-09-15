Африканист объяснил возможный визит Суровикина в Алжир Африканист Есипов: Суровикин в Алжире обсуждает военно-техническое партнерство

Фото: МО РФ

Сергей Суровикин

Алжир является одним из ключевых покупателей российского вооружения, потому поездка генерала Сергея Суровикина в африканскую республику вполне объясним, сообщил NEWS.ru африканист, бывший военный переводчик Андрей Есипов. Он также обратил внимание на то, что Алжир граничит с Нигером, где к прежде к власти пришли мятежники.

Естественно, он приехал не подменять Министерство иностранных дел, а обсуждать вопросы военно-технического сотрудничества. Как известно, Алжир – один из крупнейших покупателей наших вооружений. Кроме того, Алжир граничит с Нигером, — при этом никак не заинтересован в том, чтобы на его южных границах начиналась какая-то боевая операция. Во-первых, это риски для стабильности самого государства, во-вторых, — возможные потоки беженцев, — рассказал эксперт.

Кроме того, по словам Есипова, сейчас ведется изменение формата сотрудничества России со странами Африки, где до сих пор действовала ЧВК «Вагнер». В некоторых районах она будет функционировать и дальше, а в другие приходят структуры Минобороны России, объяснил эксперт. Он предположил, что соответствующие вопросы также стояли на повестке дня во время визита Суровикина в Алжир.

Ранее уже сообщалось, что в Сети появились фото Суровикина из Алжира. Это первое появление генерала после того, как он исчез из публичного пространства на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Минобороны РФ не комментировало информацию о поездке Суровикина.