Казаков научат управлять беспилотниками и танками Депутат Долуда рассказал о создании в России казачьего мобилизационного резерва

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Для российских казаков устроят специальные военные курсы, на которых они пройдут обучение управлению БПЛА и танками, а также наведению артиллерии, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Как отмечает издание, он выступил в числе авторов соответствующих поправок в федеральный закон «О государственной службе российского казачества».

Депутат подчеркнул, что мобилизационный резерв — это уже подготовленные специалисты, которых Минобороны в случае необходимости может привлекать к выполнению задач, поэтому обучение казаков необходимо поставить на поток.

Для них организуют ежемесячные курсы — может, двух-, трех- или четырехдневные, <...> учебный план для них будут составлять, исходя из текущих потребностей Министерства обороны. В каких специальностях будет нуждаться армия — тем и будут учить. Если механики-водители — значит, будем готовить механиков-водителей, если операторы БПЛА — значит, операторов БПЛА, — объяснил парламентарий.

По его словам, сегодня Всероссийское казачье общество насчитывает 146 тысяч участников, по возрасту в мобилизационный резерв подходят около 40% от этого числа. Сколько из них войдет в резерв, будет зависеть от потребностей Минобороны.

Долуда выразил надежду, что поправки будут приняты уже нынешней осенью. В этом случае мобилизационный казачий резерв в России появится уже в начале следующего года.

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