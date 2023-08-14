Прилепин получил звание подполковника Росгвардии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писателю Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением заместителем командира полка особого назначения «Оплот» по военно-политической работе, сообщила ТАСС его пресс-секретарь Елизавета Кондакова. Сам Прилепин признался, что новое звание — это честь и огромное задание.

В связи с назначением заместителем командира полка особого назначения «Оплот» по военно-политической работе Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии, — сообщила она.

1 августа Прилепин был назначен заместителем командира полка Росгвардии особого назначения по военно-политической работе. По информации NEWS.ru, полк будет сформирован на базе батальона «Оплот» — первого подразделения Росгвардии, в составе которого служат ополченцы Донбасса первой волны.

Комплектация нового подразделения происходит на базе 21-й ордена Жукова бригады Росгвардии, где и находится батальон «Оплот». Полк особого назначения будет обеспечен собственной артиллерией и тяжелой техникой, в том числе танками. Он будет выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Помимо Захара Прилепина, в руководство полка также войдет командир «Оплота» Сергей Завдовеев.