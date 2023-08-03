Эксперт РАНХиГС рассказала об укреплении авторитета России в Африке Эксперт РАНХиГС Кулагина: отношения России и Африки – многомерный и развивающийся процесс

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Саммит Россия — Африка, прошедший в Санкт-Петербурге, укрепил положение нашей страны на международной арене, рассказала в беседе с «Вестями Подмосковья» старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Московского областного филиала РАНХиГС Анна Кулагина. По ее мнению, мероприятие показало, что отношения между Россией и странами Африки являются многомерным и развивающимся процессом.

Второй саммит Россия-Африка показал, что отношения между странами представляют собой многомерный и развивающийся процесс, основанный на историческом наследии и современных вызовах. Тем не менее, это те отношения, над которыми придется много работать, — отметила Кулагина.

Она отметила динамичное развитие экономических отношений, наращивание культурного обмена, контактов в образовании, здравоохранении, науке и технологиях. По ее словам, саммит выявил сильные и слабые стороны отношений, а также позволил наметить перспективные пути развития.

Как подчеркнула Кулагина, сегодня Африка становится ключевым приоритетом сотрудничества для многих стран. Огромный потенциал континента, где быстро растет потребительский рынок, и где находятся богатые запасы природных ресурсов, еще не раскрыт, у него есть запрос на развитие.

Сотрудничество между Россией и Африкой основывается на взаимном интересе и уважении суверенитета и национальных интересов каждой стороны. Важно поддерживать открытый и конструктивный диалог, чтобы находить решения, способствующие устойчивому развитию и процветанию обоих регионов, — отметила эксперт.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что саммит Россия — Африка прошел с небывалым успехом. Она отметила, что в мероприятиях приняли участие 48 стран, а за все время саммита было подписано пять важнейших документов, включая План действий Форума партнерства Россия — Африка на три последующих года.