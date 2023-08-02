«В НАТО и не снилось»: Захарова заявила об успехе саммита Россия — Африка Захарова заявила об успехе саммита Россия — Африка

Фото: Донат Сорокин/ТАСС/kremlin.ru

Саммит Россия — Африка прошел с небывалым успехом, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что в мероприятиях приняли участие 48 стран, а за все время саммита было подписано пять важнейших документов, включая План действий Форума партнерства Россия – Африка на три последующих года.

Саммит Россия — Африка прошел с успехом и с таким масштабом, который никому в НАТО и не снился. Официальные делегации 48 стран приняли участие. 27 стран были представлены на уровне первых и вторых лиц. Пять крупнейших интеграционных объединений континента. Было принято пять ключевых документов: четыре декларации и План действий Форума партнерства Россия – Африка на три предстоящих года. <...> Подписаны два документа с ведущими африканскими интеграционными объединениями, — написала Захарова.

Она уточнила, что в саммите приняли участие около девяти тысяч человек. Также на мероприятиях появились две тысячи журналистов, тысяча представителей иностранного бизнеса и около 1100 участников официальных иностранных делегаций. В ходе переговоров стороны заявили о желании создать более справедливую многополярную архитектуру мироустройства, заявила Захарова. По ее словам, в основе системы должны стоять суверенитет всех государств, а также взаимовыгодное партнерство.

Ранее советник президента ЮАР Джозев Пу выразил сожаление из-за отмены визита президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в Йоханнесбурге. По его словам, республика обязана своим положением не Вашингтону или Лондону, а Москве.