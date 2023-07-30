В ЮАР отреагировали на отмену визита Путина на саммит БРИКС В ЮАР сожалеют об отмене визита Путина на саммит БРИКС в Йоханнесбурге

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

В ЮАР выразили сожаление в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге 22–24 августа, сообщил ТАСС советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу. Он выразил недоумение, почему его стране диктуют, кого там можно принимать.

Многие люди на местах говорили, что они собираются защищать президента Путина, потому что они любят его. Мы находимся там, где мы есть, благодаря России, а не из-за Америки, не из-за Британии, — сказал Пу.

Советник также отметил, что в ЮАР могут разработать закон для обеспечения неприкосновенности лидеров других стран.

Ранее в администрации главы ЮАР Сирила Рамафосы cообщили, что Путин не пoедет в ЮАР на саммит БРИКС. Представители главы государства отметили, что от РФ для участия в мероприятии заявлен глава МИД Сергей Лавров. Эту информацию подтвeрдил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Шерпа южноафриканской страны в БРИКС Анил Суклал уточнил, что выступление Путина заплaнировано на 23 августа.

Позднее Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка заявил, что пребывание в Москве для него важнее, чем пребывание на саммите БРИКС в ЮАР. Он подчеркнул, что поддерживает контакты с коллегами по межгосударственному объединению, в том числе с лидерами КНР и Индии.