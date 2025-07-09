В Госдуме назвали дату, когда Европа будет готова к войне с Россией

В Госдуме назвали дату, когда Европа будет готова к войне с Россией Депутат Гурулев: Европа будет готова к войне с Россией к 2030 году

Европейские страны будут готовы к военному противостоянию с Москвой к 2030 году, рассказал «Царьграду» депутат Госдумы Андрей Гурулев. На Западе намерено наделяют Россию «агрессивными чертами», чтобы подготовить нападение, убежден парламентарий.

Не будут они готовы к 29-му году. 30-й-31-й — это тот срок, к которому они смогут подготовить свое население к войне, — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, сейчас простые жители Европы не хотят воевать против России. Поэтому западное правительство в рамках информационных операций создает образ Москвы-врага, якобы нападающего на Польшу, Германию и Францию. Эти фейки нацелены на внутреннюю аудиторию Европы, добавил парламентарий.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов пояснил: Евросоюз хочет, чтобы Россия повторила сценарий Советского Союза, когда он распался, а к власти пришли прозападные политики. При этом, по его словам, мечты европейских лидеров останутся неосуществленными, так как подобные события в современной РФ невозможны.

При этом сенатор Андрей Климов подчеркнул, что западным лидерам нельзя доверять, поскольку они демонстрируют враждебность к России, несмотря на декларируемые мирные инициативы. По его словам, страны Евросоюза и НАТО не только поддерживают Украину, но и целенаправленно действуют против интересов РФ.