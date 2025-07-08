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08 июля 2025 в 17:44

«Дорожат русофобией»: сенатор раскрыл опасную игру западных стран против РФ

Сенатор Климов призвал не верить миролюбивым заявлениям западных лидеров

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Западным лидерам нельзя доверять, поскольку они демонстрируют враждебность к России, несмотря на декларируемые мирные инициативы, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, страны Евросоюза и НАТО не только поддерживают Украину, но и целенаправленно действуют против интересов РФ.

Чехия очень активно помогает украинскому режиму и не на словах, а на деле, в том числе через производственный комплекс. Та часть Европы, которая живет в рамках ЕС и НАТО, настроена враждебно против нашей страны и эту враждебность не скрывает. Совсем недавно была публикация немецкого политолога Александра Рара, который отметил, что они дорожат этой русофобией и мечтают разорвать нас до сих пор. Поэтому я бы все-таки, во-первых, обращал внимание только на дела, поступки, юридически обязывающие документы. Во-вторых, рано или поздно они придут к выводу, что ничего у них не получилось и нужно как-то все это дело сворачивать, оформлять мир, — пояснил Климов.

Сенатор также отметил, что текущая политика ЕС и НАТО наносит ущерб не только Украине, но и самим западным государствам. По его мнению, отказ от конструктивного диалога с Россией лишает Европу возможности стабильного развития в рамках общего евразийского пространства.

Все, что западные страны делают, приносит горе и беды для украинского народа и их собственных граждан и отдаляет возможность перехода к более разумному существованию в нашем общем большом евразийском доме от Тихого океана до Атлантики, — резюмировал Климов.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что реальность показывает невозможность бесконечного конфликта с Россией. По его словам, это грозит крахом экономик европейских стран. Он отметил, что подход, ориентированный на конфронтацию с Москвой, принесет Европе лишь потери.

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