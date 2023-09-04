Прилепин рассказал, как закончить спецоперацию через месяц Прилепин: для завершения СВО нужна ударная группировка из 350 тысяч бойцов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Завершить СВО можно даже за месяц, но для этого нужно привлечь ударную группировку из 350 тысяч бойцов, рассказал «360» политик и писатель Захар Прилепин. Публицист подчеркнул, что цели спецоперации еще не выполнены.

Одним ударом она прорубит себе коридор со стороны Одессы или Белоруссии, — считает писатель.

1 августа Прилепин был назначен заместителем командира полка Росгвардии особого назначения по военно-политической работе. Писателю присвоено звание подполковника Росгвардии. По информации NEWS.ru, полк будет сформирован на базе батальона «Оплот» — первого подразделения Росгвардии, в составе которого служат ополченцы Донбасса первой волны.

Комплектация нового подразделения происходит на базе 21-й ордена Жукова бригады Росгвардии, где и находится батальон «Оплот». Полк особого назначения будет обеспечен собственной артиллерией и тяжелой техникой, в том числе танками. Он будет выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Помимо Прилепина в руководство полка также войдет командир «Оплота» Сергей Завдовеев.

Президент России Владимир Путин ранее наградил Прилепина орденом Мужества за самоотверженность, проявленную при исполнении гражданского долга. Глава государства также наградил посмертно Александра Шубина — военнослужащего батальона «Оплот», погибшего при подрыве автомобиля писателя в Нижегородской области 6 мая.