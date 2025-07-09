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09 июля 2025 в 11:06

«Бойцовский клуб»: в США призвали «сражаться» с решениями Трампа по Украине

Экс-советник Трампа Бэннон раскритиковал его решения по украинскому конфликту

Стивен Бэннон Стивен Бэннон Фото: Andrew Harrer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон раскритиковал решения американского лидера на внешнеполитическом треке, в том числе касательно Украины, сообщает Newsweek. По информации издания, экс-стратег главы Белого дома назвал идеи Трампа по украинскому кризису неправильными и несвоевременными и призвал «бороться» с этим.

Давайте не будем впадать в уныние и говорить: «О боже, он собирается начать войну в Иране, он втягивается в Украину, <...>». Да, все это так и, возможно, даже хуже, — подчеркнул Бэннон.

При этом он заметил, что в этом нет ничего страшного. По мнению политика, сторонники Трампа и MAGA находятся «в бойцовском клубе», где принято «сражаться».

Ранее американский аналитик Ник Патон Волш выразил мнение, что предстоящие месяцы для Украины будут «критическими и непредсказуемыми» даже на фоне возобновления военной помощи США. Эксперт считает, что Киев нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot, так как противостоять российским баллистическим ракетам способны только они.

До этого стало известно, что в 2024 году Трамп угрожал российскому лидеру Владимиру Путину «разбомбить Москву к чертям» в случае, если Россия предпримет какие-либо действия в отношении Украины. Аналогичное послание республиканец передал председателю КНР Си Цзиньпину относительно Тайваня, пригрозив атаковать Пекин.

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