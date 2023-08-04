Песков: многие страны ревностно относятся к сотрудничеству РФ и Африки Песков: многие страны ревностно относятся к совершенствованию отношений России и Африки

Фото: President Of Russia Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Многие государства достаточно ревностно относятся к отношениям России и Африки, которые развиваются по траектории совершенствования, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такая позиция совершенно нормальна в условиях конкуренции.

Многие страны конкурируют в своих подходах к этому региону и, конечно, достаточно ревностно многие государства относятся к этой траектории усовершенствования наших взаимоотношений с африканскими странами. Это нормальный процесс, это конкуренция, — объяснил Песков.

России, в свою очередь, необходимо продолжать работать, чтобы выдерживать эту конкуренцию, добавил он. По словам Пескова, развитие сотрудничества с Африкой — это большой труд и большая ответственность.

Политик назвал африканский континент одним из наиболее развивающихся в мире. По его словам, у региона нераскрытый потенциал, и в настоящий момент он активно ищет партнеров. Сотрудничество с Россией не означает, что Москва будет единственным союзником Африки, добавил Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что саммит Россия — Африка прошел с небывалым успехом. В мероприятии приняли участие 48 стран, а по его итогам было принято пять ключевых документов, указала дипломат.