Экономике США предрекли крах в случае создания единой валюты БРИКС Бывший советник ЦРУ Рикардс: экономику США ждет крах в случае создания единой валюты БРИКС

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Американской экономике грозят сокрушительные последствия в случае внедрения странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) своей единой валюты, заявил экс-советник Центрального разведывательного управления США Джеймс Рикардс в своей статье для издания The Daily Reckoning. Рикардс утверждает, что возможный ущерб, вызванный созданием единой валюты БРИКС, будет катастрофическим для американского доллара.

Он также считает, что этот шаг может подорвать международное положение доллара и в результате доллар может утратить свою роль ведущей валюты для платежей и резервов. По словам Рикардса, БРИКС предлагает весомую альтернативу доминированию Запада в глобальных финансах. Он полагает, что агрессивное применение санкций со стороны США может сподвигнуть другие страны к отказу от использования доллара. Это, по его мнению, приведет к уменьшению влияния США и потере доверия к американскому доллару.

Рикардс также отмечает, что санкции, введенные США и их союзниками против России после начала военной операции в Украине, были беспрецедентными и это вызвало опасения среди многих стран, что они могут стать следующими целями, если встанут на пути интересов США. Этот страх, по его мнению, усилил желание стран отказаться от долларовой системы.

Рикардс утверждает, что мировое сообщество не уделяет должного внимания развитию БРИКС, и предупреждает, что это может привести к неожиданному потрясению в международной валютной системе.

Ранее первый министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что курс доллара вряд ли преодолеет планку в 100 рублей в этом году. По его словам, властям страны выгоден относительно слабый курс рубля, чтобы лучше пополнять бюджет за счет продажи нефти за доллары. Но, по словам Нечаева, если допустить курс доллара выше 100 рублей — это даст мощный толчок инфляции и властям придется компенсировать населению рост цен за счет выплат из бюджета.