Экс-министр экономики России рассказал о курсе доллара на этот год Экс-министр Нечаев: курс доллара не поднимется выше 100 руб. в 2023 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс доллара вряд ли преодолеет планку в 100 руб. в этом году, заявил в интервью NEWS.ru первый министр экономики России Андрей Нечаев. Властям страны выгоден относительно слабый курс рубля, чтобы лучше пополнять бюджет за счет продажи нефти за доллары. Но, по словам Нечаева, если допустить курс доллара выше 100 руб., это даст мощный толчок инфляции, и властям придется компенсировать населению рост цен за счет выплат из бюджета.

Едва ли доллар превысит 100 руб., по крайней мере в этом году. Хотя сразу после начала событий на Украине он взлетел гораздо выше. И вероятность того, что он будет 150 руб., экспертам казалась гораздо выше, чем вероятность 50 руб. Что же будет дальше, зависит от того, сколько еще продлится украинский конфликт, что будет с бюджетом, какие санкции против России еще введут и ограничат ли нам параллельный импорт, — сказал Нечаев.

Он также отметил, что на стороне «крепкого» рубля играют такие факторы, как ограничение импорта товаров в Россию — российские компании меньше покупают доллары для закупки товаров, а это ослабляет спрос на американскую валюту в России и, следовательно, ее курс. А уходящему из России иностранному бизнесу не дают разом продать все свои активы и рубли за доллары, что тоже играет в пользу рубля, добавляет эксперт.

В марте аналитики «Ингосстрах-Инвестиций» предположили, что к 2024 году курс доллара поднимется выше 120 руб., после — выше 140 руб. Затем рубль ненадолго укрепится, но уже в 2025 году доллар может преодолеть отметку в 200 руб. И даже если стоимость нефти марки Brent будет около $100 за баррель, все равно не получится избежать девальвации российской валюты, хоть «она и будет значительно меньше по масштабу», предупредили эксперты.