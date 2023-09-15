Названа неочевидная причина, почему Лондон признал «Вагнер» террористами Перенджиев: в Британии хотят заработать на признании ЧВК «Вагнер» террористами

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Решение британских властей внести в список террористических организаций ЧВК «Вагнер» не связано с политикой, заявил NEWS.ru политолог Александр Перенджиев. По его словам, авторы такой инициативы всего лишь хотят заработать.

Думаю, что данное решение инициировано людьми, желающими на самой идее борьбы с терроризмом нагреть руки — заработать, получить на это деньги. Им все равно, с кем бороться, скажут, что с «Вагнером», — рассказал эксперт.

Он также не исключил, что признание ЧВК «Вагнер» террористической организацией развяжет руки британским военным в Африке, где компания ведет свою деятельность. В частности, Перенджиев не исключил интервенции в Мали или Нигер «под вывеской борьбы с запрещенными организациями».

Но, прежде всего, это лоббирование получения финансирования на якобы борьбу с якобы террористическим «Вагнером». На Западе борьба с терроризмом — это еще и бизнес, — заключил эксперт.

Ранее уже сообщалось, что Министерство внутренних дел Великобритании внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Как подчеркнули в ведомства, активная поддержка деятельности компании или участие в ней будет считаться уголовным преступлением в Соединенном Королевстве.