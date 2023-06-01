Байден опять упал Байден упал на церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США

Фото: Michael Reynolds/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Американский лидер Джо Байден упал на церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС США.

Судя по видео, он вручил документ очередному выпускнику и захотел покинуть сцену. Однако сделав два шага, глава Белого дома споткнулся и упал.

Когда ему помогли подняться, он обернулся и показал на пол, видимо, объясняя, за что зацепился. По предварительным данным, президент не пострадал.

Конфузы с Байденом случаются регулярно. Последний раз он споткнулся в Варшаве в феврале 2023 года, когда поднимался по трапу самолета.

Также Байден падал с велосипеда во время прогулки. Летом прошлого года он оконфузился, когда его окликнули репортеры. Глава государства подъехал к ним и упал набок вместе с велосипедом. Позже в Белом доме сообщили, что медицинская помощь президенту не понадобилась.

Ранее ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд заявил, что инцидент с падением американского лидера Джо Байдена в Польше стал олицетворением внутренней и внешней политики США в годы его президентства. По его мнению, такой политики Белого дома видеть еще не приходилось. Он задался вопросом, почему при Байдене жителям США стало казаться, что нынешнему Белому дому «ничего не под силу».