«Никто не вкладывал ни цента»: экс-депутат Рады о сделке США и Украины

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров усомнился, что США по-настоящему заинтересованы в редкоземельных металлах Украины. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что данная сделка является политической, так как глава Белого дома Дональд Трамп хотел продемонстрировать желание не следовать по пути своего предшественника Джо Байдена в безвозмездной поддержке Киева.

На мой взгляд, это была политическая сделка. Она больше направлена на внутренний электорат США. Этой сделкой Трамп показал, что он — не Байден, что он не намерен просто так оказывать услуги Украине, и что Киев должен за все платить так же, как и Европа. Это была его основная цель. А сколько там этих редкоземельных металлов? К тому же то, что есть на Украине, это не какой-то эксклюзив, это не дефицит мировых полезных ископаемых, ради которых нужно биться. Этих металлов в мире полно, с этим нет абсолютно никаких проблем, — сказал Килинкаров.

Он добавил, что никто на самом деле не знает, какой объем данных полезных ископаемых можно добыть. По словам экс-депутата Рады, разведку, которая была проведена в советское время, никто не продолжал.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация, где они будут это все разрабатывать, в чем я очень глубоко сомневаюсь. У них была возможность заниматься этим и раньше, но никто не вкладывал туда ни одного цента. Им это было неинтересно, хотя возможности у них такие были — они контролируют Украину уже не один десяток лет. Почему это должно стать интересным сейчас, я, честно говоря, не совсем понимаю, — отметил Килинкаров.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что правительство Украины собирается «кинуть» США в рамках соглашения о полезных ископаемых. По его словам, Киев заложил в документ норму о признании нелегитимными документов, за которые не голосовали украинские парламентарии.