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17 июля 2025 в 10:21

На Украине признали планы «кинуть» США

Депутат Рады Разумков: Украина собирается предать США по ресурсной сделке

Дмитрий Разумков Дмитрий Разумков Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Украины собирается «кинуть» США в рамках соглашения о полезных ископаемых, заявил в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция» депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. По его словам, Киев заложил в документ норму, благодаря которой он может признать нелегитимными документы, за которые не голосовали украинские парламентарии.

Мы единственные, кто не голосовал за это соглашение, потому что оно достаточно странное, там скрыли два дополнительных документа их до сих пор никому не показали. Плюс там заложили норму, которая выглядит как попытка кинуть наших международных партнеров, в данном случае конкретно американцев, — сказал Разумков.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент США Дональд Трамп способен положить конец конфликту на Украине. По его словам, для этого американский лидер должен оказать давление на российского коллегу Владимира Путина. Ермак убежден, что если Китаю и Индии начнут угрожать санкции, они повлияют на Москву.

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