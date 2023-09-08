Оружие, разведка, ЧВК «Вагнер»: чем сейчас важен союз РФ и Белоруссии Какие перспективы у военно-технического сотрудничества и обеспечения общей безопасности Союзного государства России и Белоруссии

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

8 сентября 1993 года Белоруссия и Россия договорились о сохранении единого денежного пространства, что стало первым шагом в создании Союзного государства двух стран. Как проходило становление союза Белоруссии и России и какие перспективы у него сейчас в самой востребованной области — военно-техническом сотрудничестве — в материале NEWS.ru.

Как все начиналось

8 сентября 1993 года Белоруссия и Россия договорились о сохранении единого денежного пространства, что стало первым шагом в создании Союзного государства двух стран. В 1995 году было подписано соглашение о Таможенном союзе, а в 1999 году — Договор о создании Союзного государства. В 2000–2010 годах процесс создания союза шел с переменным успехом, что отражало разницу в социально-экономических подходах двух правительств, но с 2019 года стала продвигаться идея первостепенного создания единого рынка — в концепции «две страны — один рынок».

В сентябре 2021 года в Минске на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии российский и белорусский премьеры Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали 28 союзных программ и «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы». В ноябре того же года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет Союзного государства, утвердив 28 программ по интеграции в вопросах налогообложения и кредитования, а также по созданию объединённых рынков нефти, газа и транспортных услуг. При этом большое количество дополнительных программ еще согласовывается и ждет утверждения.

Союзное государство одновременно строится на двух принципах: формирования федеративного государства и построения международной отраслевой организации. Сейчас структура управления Союзным государством России и Белоруссии состоит из Высшего государственного совета (первые лица обеих стран) и Парламентской ассамблеи Союзного государства (собирается периодически, но после принятия законов о выборах соответствующих депутатов должна преобразоваться в постоянный Парламент Союзного государства).

Фото: president.gov.by Учения Вооруженных сил Белоруссии и России «Союзная решимость — 2022»

Современное военно-техническое сотрудничество — важнейшая сфера отношений союза

Сохранение на территории Белоруссии еще советских мощностей военно-технического производства и их дальнейшая модернизация позволили Минску стать одним из важнейших партнеров для России в этой сфере. С другой стороны, ограниченные возможности собственного ВПК и ресурсной базы вынуждают Белоруссию создавать и модернизировать собственные вооружения в тесной кооперации с российскими разработчиками и производителями.

Так, военная авиация белорусов и средства ПВО обновляются по большей части за счет поставок из РФ. С другой стороны, Минский автомобильный завод обеспечивает колесными шасси российскую спецтехнику, а ОАО «Зенит-БЕЛОМО» (бывшее Белорусское оптико-механическое объединение) предоставляет для российской армии широкий спектр прицелов и прицельных комплексов — оптических снайперских, гранатометных, артиллерийских, — а также приборов наблюдения за полем боя. По различным экспертным оценкам, за последние годы до двух третей всей оптики российской армии поставляется из Белоруссии.

Белорусский военный эксперт Александр Алесин в разговоре с NEWS.ru отметил, что в широком смысле на первое место в военно-техническом сотрудничестве двух стран надо поставить расширение производства защищенных электронных микросхем для нужд российских военной и ракетно-космической отраслей.

«В Белоруссии со времен СССР это производство было сохранено, и усилиями Владимира Путина и Александра Лукашенко оно наращивается. Известно, что РФ недавно закупила у Белоруссии микросхем на 1,5 миллиарда рублей и вкладывает большие средства в модернизацию этого производства. В этой области у нас есть еще отставание некоторое от изделий Китая, Японии, Кореи и США. И сейчас нам надо преодолевать это отставание в наших общих интересах», — сказал Алесин.

Его слова подтвердил и российский военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. В беседе с NEWS.ru он отметил, что у белорусов очень хорошо развита радиоэлектронная промышленность, что позволяет им сотрудничать с нами в целом ряде чувствительных и даже сверхзначимых для укрепления обороноспособности нашего Союзного государства отраслей.

«Это системы и ПВО, и ПРО, радиоэлектронной борьбы, защищенной связи и так далее. Кроме того, развитая промышленность Белоруссии позволяет ей выступать в роли поставщика различных компонентов для нашей авиа-, ракето- и машиностроительной промышленности», — пояснил Бартош.

К вопросу об СВО

В условиях непрекращающегося санкционного давления Запада на Россию и Белоруссию и явно провокационного поведения стран НАТО на западных рубежах нашего союза военное сотрудничество Москвы и Минска приобрело особую важность. Специальная военная операция лишь усилила этот фактор.

В начале СВО Белоруссия предоставила свою территорию для сосредоточения и логистики части российских войск, которые после учений «Союзная решимость — 2022» участвовали в защите ЛНР и ДНР и денацификации Украины.

В настоящее время Минск использует для обучения собственных вооруженных сил сотрудников ЧВК «Вагнер» и специалистов ВС РФ, получивших боевой опыт в ходе СВО. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика обязана использовать уникальную возможность получить для своей армии новейшие боевые навыки, при этом не отправляя своих солдат в зону конфликта. А 1 августа Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Брестскую область, что хотел бы оставить бойцов ЧВК «Вагнер» служить по контракту в вооруженных силах страны. По словам главы Белоруссии, которые приводятся на его официальном сайте, их опыт может лечь в основу новой контрактной армии, которая может снизить нагрузку на бюджет республики.

Александр Бартош в разговоре с NEWS.ru также отметил, что это направление сейчас очень важно в военном сотрудничестве в рамках Союзного государства.

«Россия оказывает белорусам содействие в подготовке их военнослужащих к ведению современных боевых действий с учетом опыта специальной военной операции. Это бесценный опыт, и это сейчас одно из важнейших направлений нашего сотрудничества», — подчеркнул Бартош.

Фото: president.gov.by Участие в совместном оперативном учении Вооруженных сил Белоруссии и России «Союзная решимость — 2022»

Перспективы развития военной сферы Союзного государства

Большой потенциал имеют и вопросы обеспечения общей безопасности Союзного государства в противостоянии с блоком НАТО.

«Мы перебросили в Белоруссию самолеты военной авиации, прежде всего фронтовой, и обучаем белорусских летчиков работе с этими самолетами. Москва поставляет Минску современные зенитно-ракетные комплексы и обучает белорусские экипажи для этих систем», — сказал Бартош.

Он также подчеркнул, что мы оказываем нашим соседям помощь в оборудовании техническими средствами слежения и защиты государственной границы, которая, кстати, является общей для союза Белоруссии и России.

«С этой точки зрения их западные границы — это и наши границы. Мы, безусловно, поставляем белорусам чувствительную развединформацию, которая касается обеспечения безопасности Белоруссии от действий НАТО в приграничных районах», — пояснил эксперт.

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