Военный эксперт объяснил, почему учения ОДКБ пройдут в Белоруссии Военэксперт Алесин: на учениях ОДКБ в Белоруссии отработают оборону от Запада

Фото: МО РФ

Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), традиционно проводившиеся в Центральной Азии, с 1 по 6 сентября пройдут на территории Белоруссии, рассказал в беседе с ИА SM.News белорусский военный аналитик Александр Алесин. По его словам, причиной переноса места проведения маневров является изменение политической обстановки на западных границах России и Белоруссии.

Россия и Белоруссия отрабатывают на учениях возможное вторжение Запада. Мы видим нынешнюю ситуацию в мире: от украинского конфликта до польских заявлений о территориях Белоруссии и Западной Украины. Я полагаю, военные будут отрабатывать оборонительные операции, наступательные стрельбы, вождение, учебные задачи по химической защите, биологической защите, — объяснил аналитик.

Он напомнил, что ранее учения ОДКБ проходили в регионе стран Центральной Азии, чтобы оградить Россию от мусульманских экстремистов, в частности, из-за сложной обстановки в Афганистане.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Совете безопасности республики, заявил, что его страна готова восстановить добрые отношения с соседними государствами, и в качестве подтверждения добрых намерений приглашает польских наблюдателей на военные учения ОДКБ «Боевое братство — 2023». Однако, по его словам, на соответствующие посылы Минска соседние страны отвечают угрозами и обвинениями.