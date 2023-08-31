Белоруссия заявила о готовности восстановить добрые отношения с соседями

Фото: president.gov.by

Белоруссия готова восстановить добрые отношения с соседними государствами, заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая на Совете безопасности республики. По его словам, которые приводит радио Sputnik, на соответствующие посылы Минска соседние страны отвечают угрозами и обвинениями. В качестве подтверждения добрых намерений Белоруссия пригласила польских наблюдателей на военные учения ОДКБ «Боевое братство — 2023».

Мы готовы к восстановлению добрых отношений со своими соседями. Как я говорил, их не выбирают. Они от Господа Бога. Однако в ответ на все наши посылы идут только обвинения и угрозы, — заявил глава государства.

Лукашенко также подчеркнул, что страны Североатлантического альянса (НАТО) продолжают продвигать политику своего расширения. В частности, они наращивают военное присутствие у границ Белоруссии и проводят провокационные учения. Свои действия НАТО оправдывает угрозами, якобы исходящими от республики.

Александр Лукашенко ранее ответил на требования Польши и стран Балтии о выводе ЧВК «Вагнер» из Белоруссии. По его словам, соответствующие претензии могут предъявляться лишь в том случае, когда на территории этих стран также не останется ни одного иностранного военного.