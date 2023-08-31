Лукашенко ответил на требования о выводе ЧВК «Вагнер» из Белоруссии Лукашенко назвал глупыми требования о выводе ЧВК «Вагнер» из Белоруссии

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал необоснованными и глупыми требования Польши и стран Балтии о выводе ЧВК «Вагнер» из республики передает БелТА. Он подчеркнул, что соответствующие претензии эти страны могут предъявлять только тогда, когда их территории покинуть иностранные военные.

Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их (сотрудников ЧВК «Вагнер». — NEWS.ru) из Беларуси. <...> Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это — необоснованные и глупые требования, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что Польша и прибалтийские республики нагнетают истерию по поводу присутствия ЧВК «Вагнер» в стране. При этом они наращивают военные бюджеты и стягивают к границам республики крупные силы, указал Лукашенко.

Министры внутренних дел Литвы, Латвии, Польши и Эстонии обратились к властям Белоруссии с требованием убрать ЧВК «Вагнер» из страны 28 августа. По данным СМИ, это вызвано опасениями возможной эскалации ситуации на границе. Польский министр подчеркнул, что в случае критического инцидента власти стран незамедлительно примут ответные меры. В частности, они закроют все пограничные переходы на границе с Белоруссией.