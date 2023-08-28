Польша и страны Балтии потребовали от Белоруссии избавиться от ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Министры внутренних дел Литвы, Латвии, Польши и Эстонии обратились к властям Белоруссии с требованием убрать ЧВК «Вагнер» из страны, сообщает польский портал RMF24. По его данным, государства опасаются возможной эскалации ситуации на границе. В Минске пока не отреагировали на данное заявление.

Мы требуем, чтобы группа «Вагнер» немедленно покинула белорусскую территорию и чтобы нелегальные мигранты немедленно покинули приграничную зону и вернулись в страны происхождения, — заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

При этом глава польского ведомства подчеркнул, что в случае критического инцидента власти стран незамедлительно примут ответные меры. В частности, они закроют все пограничные переходы на границе с Белоруссией. При этом речь идет не только о грузовых, но и пассажирских перевозках.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что угрозы стран Евросоюза закрыть границы являются признаком «политического психоза». Он связывает это с грядущими выборами в Польше и ряде других государств. Также Лукашенко подчеркнул, что страны Запада будут продолжать нагнетать ситуацию. Он предупредил, что такие действия могут выйти боком Европе.