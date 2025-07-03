Европейская страна лишила россиянина ВНЖ за поездки в РФ и Белоруссию Россиянин лишился ВНЖ в Литве из-за частых поездок в РФ и Белоруссию

Власти Литвы аннулировали временный вид на жительство гражданина России за слишком частые поездки в РФ и Белоруссию, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент миграции страны. В апреле 2025 года в республике начала действовать норма об автоматическом аннулировании ВНЖ иностранцев, которые совершают поездки в упомянутые страны больше одного раза в течение трех календарных месяцев.

Департаментом принято решение лишить российского гражданина, нарушившего установленную норму поездок в Россию или Белоруссию, временного вида на жительство, — говорится в сообщении.

Это первый случай аннулирования ВНЖ в Литве из-за поездок в Россию или Белоруссию. В миграционном ведомстве отметили, что в настоящее время рассматривается информация о примерно 30 подобных случаях.

Ранее пресс-служба консульского департамента МИД РФ предупредила, что в Латвии и Литве больше не признают пятилетние российские загранпаспорта. Такое же решение ранее приняли Дания, Франция, Чехия и Эстония. В ведомстве призвали россиян своевременно оформлять 10-летние биометрические паспорта в зависимости от правил въезда в ту или иную европейскую страну.