«Зубило», «Мальва», «Безумный Тигр»: какие новинки показали на «Армии-2023» Предприятия российского ОПК представили свои последние разработки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобиль «Тигр-М» модификации «Безумный Макс» на международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

В подмосковном выставочном центре «Патриот» стартовал международный военно-технический форум «Армия-2023», который продлится до 20 августа. Ожидается, что мероприятие посетит около 70 иностранных делегаций, которые приедут оценить последние новинки российской оборонной промышленности. Какие виды оружия, ракеты и транспортные устройства на форуме привлекают наибольшее внимание гостей — в материале NEWS.ru.

Новый автомат Калашникова

Концерн «Калашников» представил короткоствольную модификацию автомата АК-19 — экспортного образца АК-12, разработанного под патрон калибра 5,56×45, который используется НАТО.

Обновленная модель получила новую рукоять, которая делает оружие более эргономичным и упрощает ведение прицельного огня. В концерне «Калашников» утверждают, что с изменениями масса обновленного АК-19 составила 3 кг.

Автомат оснащен системой рельсового крепления в стиле планки Пикатинни, которая позволяет устанавливать на оружие дополнительные вспомогательные устройства, вроде оптических прицелов, лазерных целеуказателей или тактических фонарей.

«Главное преимущество АК-19 — это несъемный пламегаситель, на который через бортик крепится прибор малошумной стрельбы. Также здесь присутствуют все наработки из разработок АК-12, вроде не съемной газовой трубки, рукоятки из полимера и складного телескопического приклада», — рассказал корреспонденту NEWS.ru представитель концерна «Калашников».

Он пояснил, что наибольший интерес к новой модели АК ожидается из стран, у которых на вооружении уже стояли похожие образцы оружия, и из тех государств, которые используют патроны НАТО.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Автомат АК-19 на стенде компании «Калашников» на международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

Сверхзащищенный «Тигр-М»

«Военно-промышленная компания» на форуме представила бронированный вариант известного российского военно-транспортного автомобиля «Тигр-М», который предназначен для охраны колонн боевой техники. В разработке новой модели использовался опыт эксплуатации машины в ходе боев в Сирии и в зоне СВО.

Отличительными чертами новой модели стали укрепленная передняя часть корпуса и лобового стекла, а также специальные накладные защитные щиты, которые оберегают колеса от пуль и осколков снарядов. Из-за необычного сурового вида бронеавтомобиля его сравнивают с техникой из приключенческого боевика «Безумный Макс».

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал NEWS.ru, что новые «Тигр-М» оборудованы удобными сиденьями, которые также являются частью системы защиты. Если автомобиль тряхнет на мине, солдата подбросит, но он не получит травму головы, ударившись о потолок.

На крыше автомобиля установлен роботизированный пулеметный боевой модуль с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ», который оснащен прицельной тепловизионной камерой и лазерным дальномером.

«Фишка, вишенка на торте, что на „Тигр-М“ будут устанавливать турель с крупнокалиберным пулеметом или обычным. В зависимости от поставленных целей будет стоять то или иное оружие», — рассказал NEWS.ru Литовкин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль «Тигр-М» модификации «Безумный Макс» на международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

Ракета РВВ-МД

НПО «Курганприбор» представило на форуме авиационную управляемую ракету класса «воздух-воздух» РВВ-МД. Министерство обороны России уже оценило тактико-технические характеристики этого снаряда и поручило наладить серийное производство ракеты в кратчайшие сроки.

«РВВ-МД предназначена для непосредственного воздушного боя между самолетами. Такие бои очень маневренные, и ракета тоже должна уметь резко маневрировать, чтобы наводиться и преследовать пытающегося уйти противника», — пояснил NEWS.ru главный конcтруктор НПО «Курганприбор» Андрей Кондратьев.

Разработчик отметил, что благодаря специальным заглушкам у сопла двигателя РВВ-МД может разворачиваться буквально на 90 градусов в полете.

Боеприпас также оснащен инфракрасной системой наведения и комбинированным аэрогазодинамическим управлением, что позволяет ему поражать цели как при свете дня, так и ночью

Фото: NEWS.ru Ракета РВВ-МД на международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

Беспилотные «Шмель» и «Зубило»

«Ремдизель» на «Армии-2023» впервые продемонстрировал прототип беспилотной бронированной машины «Зубило». Она предназначена для боевой поддержки штурмовых групп и перевозки грузов и раненых. Также автомобиль можно будет использовать как место для подзарядки квадрокоптеров и радиостанций.

В свою очередь ВНИИ «Сигнал» представил другого робота — беспилотную платформу «Шмель» для гуманитарного разминирования территорий после окончания боевых действий. По словам разработчиков, новую машину можно будет использовать в новых субъектах России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

Колесная 152-миллиметровая гаубица «Мальва»

На форуме также показали первую в истории России колесную самоходную артиллерийскую установку «Мальва», которая уже успешно прошла государственные испытания и скоро будет запущена в серийное производство.

Установка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники, а также живой силы противника.

Военный эксперт Василий Дандыкин пояснил NEWS.ru, что главные достоинства новой САУ кроются в ее высокой скорострельности и дальнобойности.

«Скорострельность у „Мальвы“ очень высокая, около 10 выстрелов в минуту. Чем быстрее отстрелялся, тем быстрее сменил позицию, что очень важно, учитывая использование противником разведывательных БПЛА и радаров контрбатарейной борьбы», — сказал Дандыкин.

Также эксперт отметил маневренность устройства. «Мальва» может проехать до 1000 км по дорогам общего пользования без дозаправки, а полный привод и мощный дизельный двигатель позволяют ей хорошо преодолевать бездорожье.

Отмечается, что САУ помещается в транспортный самолет Ил-76, благодаря чему сможет быстро перемещаться на нужные участки фронта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Самоходное артиллерийское орудие «Мальва» на международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

Новый четырехосный БТР

Одной из главных новинок форума также стал российский бронетранспортер, который сочетает в себе характеристики нескольких отечественных боевых машин и перенимает их лучшие качества.

БТР создан на базе колесной платформы «Бумеранг» и предназначен для транспортировки и поддержки огнем мотострелковых отделений, как на дорогах, так и в пересеченной местности. Машина обладает противоминной защитой и выделяется усиленной броней спереди, на бортах и в задней части.

Разработчики передвижного устройства переместили двигатель в переднюю часть и установили в десантном отделении люки, чтобы пассажиры могли оперативно покидать машину.

Известно, что на БТР установлена 30-мм пушка, которая может уничтожать силы противника, в том числе цели в воздухе.

Фото: NEWS.ru Усовершенствованный БТР-82А – с повышенной бронезащитой и пушкой 2А72

Читайте также:

Путин, «Русак» и «Зубило»: как прошел первый день форума «Армия-2023»

«Колоссальный урон»: в Британии восхитились грозным российским оружием

Что известно о подвиге танка «Алеша», который остановил колонну ВСУ

ВС РФ получат новейшие САО «Флокс»: в чем уникальность этого вооружения

Военный эксперт рассказал о применении технологий ИИ в российском оружии