Лукашенко пожелал оставить бойцов ЧВК «Вагнер» в армии Белоруссии

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он хотел бы оставить бойцов ЧВК «Вагнер» служить по контракту в вооруженных силах страны, сообщает его пресс-служба. По словам главы государства, их опыт может лечь в основу новой контрактной армии, которая может снизить нагрузку на бюджет республики. Лукашенко напомнил, что в настоящее время в армии служат призывники, которые уходят в запас через полтора года.

У нас же срочники, призыв: отслужил полтора года — ушел. <...> А там умудренные опытом люди, там в основном офицеры, это их профессия — воевать или защищать страну. Говорят, это и дешевле, — рассказал Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область.

Глава Белоруссии также отметил, что после попытки мятежа Евгения Пригожина часть бойцов ЧВК «Вагнер» перешла в российскую регулярную армию, кто-то в настоящее время работает в африканских странах. Определенная часть «музыкантов» же останется в Белоруссии, подытожил он.

Предприниматель Евгений Пригожин ранее заявил, что ЧВК «Вагнер» не проводит набор бойцов. По его словам, группа не испытывает дефицита в личном составе. Он также подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» продолжит свою деятельность на территории Африки, а также в белорусских подготовительных центрах. Сейчас компания определяется с дальнейшими задачами.