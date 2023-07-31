Пригожин объявил о прекращении набора бойцов в ЧВК «Вагнер»

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press

Евгений Пригожин

ЧВК «Вагнер» на сегодняшний день не проводит набор бойцов, заявил связанный с частной военной компанией бизнесмен Евгений Пригожин. По его словам, которые приводит Telegram-канал Grey Zone, дефицита в личном составе у ЧВК нет.

Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор, — сказал он.

В то же время Пригожин подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» продолжит свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах на территории Белоруссии. Сейчас, по его словам, компания определяется с дальнейшими задачами. На этом фоне, а также в связи с длительным периодом активности значительная часть бойцов была отправлена в отпуск.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к обучению военнослужащих из состава территориальных войск республики. По данным ведомства, тренировки проходят на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области. Также в Минобороны Белоруссии рассказали о выработке дорожной карты по планам совместной работы вооруженных сил республики и бойцов ЧВК «Вагнер» на ближайшую перспективу.

Белорусские военные уже рассказывали, как проходят их тренировки с инструкторами из ЧВК «Вагнер». Упор делается на ведении боев в современных условиях, отрабатывается активная оборона и «вопросы обеспечения живучести».