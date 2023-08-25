В Госдуме оценили перспективы присоединения Абхазии и Южной Осетии к России Депутат Затулин высказался за включение Цхинвала и Сухума в Союзное государство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Затулин

Москве на данном историческом этапе было бы выгоднее присоединить Южную Осетию и Абхазию к Союзному государству России и Белоруссии, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, основным препятствием для этого выступает позиция Минска.

Эту идею уже предлагали, и она могла быть реализована уже давно, но наши братья-белорусы медлили с одобрением этого из-за боязни попасть под санкции. Но теперь они и так под санкциями, так что по пословице «семь бед — один ответ», можно и присоединить. При этом все понимают, что присоединение к Союзному государству и вхождение в состав России — это разные вещи. Такое расширение Союзного государства даст нам больше вариантов влияния на Кавказе и без лишнего негатива, — пояснил Затулин.

По словам Константина Затулина, отношение к идее вхождения в состав России у абхазов и южных осетин разнится. В Южной Осетии большинство поддерживает эту идею ради воссоединения всего осетинского народа.

Они выступают не просто за присоединение к России, но и за объединение Южной Осетии и Северной Осетии. Чтобы получилась просто одна большая Осетия в составе России и под защитой России. Чтобы осетины не чувствовали себя разделенными на северных и южных, — пояснил депутат.

Он также отметил, что в Южной Осетии тесные экономические и родственные связи с российской Северной Осетией, а большинство жителей Южной Осетии имеют российские паспорта. В Абхазии дело обстоит по-другому. По данным Затулина, в абхазских элитах и политической среде сильны настроения за сохранение независимости республики.

Там считают независимость главным завоеванием после Грузино-абхазской войны, которую абхазы, кстати, называют Отечественной. И в среде политиков многие там уверены, что Абхазии будет лучше в качестве, конечно, дружественной с Россией, но при этом самостоятельной республики. Об этом говорят многие мои источники на местах. Кроме того, абхазы опасаются, что в случае присоединения к нам на правах субъекта, они опять могут оказаться в роли меньшинства на своих собственных землях, как когда-то в Грузии. Конечно, они этого не хотят, — рассказал Затулин.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована в том случае, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии. Он подчеркнул, что Москва не хочет повторения 2008 года и готова решать проблемы за столом переговоров по уставу ООН. Но, по его словам, идея присоединения к России «по-прежнему популярна в Абхазии и Южной Осетии» и вполне может быть реализована, «если на то возникнут веские причины».