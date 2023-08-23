Медведев назвал условие присоединения Абхазии и Южной Осетии к России Медведев: Абхазия присоединится к РФ при накале обстановки в Грузии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована в том случае, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии, написал в своей статье для издания «Аргументы и факты» заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Москва не хочет повторения 2008 года и готова решать проблемы за столом переговоров по уставу ООН.

Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания — медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины, — подчеркнул политик, призвав Запад прекратить попытки влияния на политику Грузии.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией в 1992-1993 годах. В 2008 году Грузия ввела войска в Южную Осетию при попытке возврата региона под свой контроль. В ответ на это войска РФ вытеснили грузинских военных из зоны конфликта, после чего Москва признала независимость двух территориальных единиц.

Ранее Медведев заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно. Он отметил, что западные страны не пойдут на активное участие в украинском конфликте, и в скором времени для них сложившаяся ситуация станет затратной и неактуальной. Он также назвал спецоперацию экзистенциальным конфликтом и войной за самосохранение.

Он также рассказал, что Вооруженные силы России научились эффективно противодействовать западной технике, именно поэтому украинской армии не удается достичь каких-либо успехов в ходе контрнаступления. При этом он отметил, что недооценивать западную технику нельзя, так как среди нее попадаются хорошие экземпляры.