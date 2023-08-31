Китай «забрал» себе часть Хабаровского края. Почему молчит Москва? Намеки Пекина на территориальные претензии к России из новой официальной карты КНР пока остались без ответа

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Страны — соседи Поднебесной продолжают возмущаться официальной картой, на которой спорные земли и акватории обозначены как китайские. Следом за Индией протест выразила и Малайзия. Российские дипломаты хранят спокойствие, хотя на карте как часть КНР обозначена и часть нашего Хабаровского края. Стоит ли Москве ответить зеркально и выпустить карту, в которой сугубо китайские земли будут закрашены как российские, либо как-то иначе отреагировать на инцидент — в материале NEWS.ru.

В чем особенность «стандартной карты КНР» 2023 года

Куала-Лумпур не признает претензии Пекина в Южно-Китайском море, обозначенные в «стандартной карте 2023 года», заявил в среду МИД Малайзии. «На карте, среди прочего, показаны односторонние морские претензии Китая, посягающие на морские районы Малайзии в Сабахе и Сараваке, обозначенные на Новой карте Малайзии 1979 года», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что Малайзия последовательно отвергает претензии на свои суверенитет, на юрисдикцию над морскими или морскими территориями. «Малайзия также рассматривает проблему Южно-Китайского моря как сложный и деликатный вопрос», — напомнили в МИД.

В Дели также рассержены на Пекин из-за карты 2023 года

КНР в понедельник обнародовала «стандартную карту» 2023 года. На ней традиционно отражены претензии на остров Тайвань, но также есть и «линия с девятью штрихами», отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря.

На скандальной карте индийский штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин обозначены как китайские. Как напоминает ТАСС, отсутствие демаркированной границы в Гималаях остается на протяжении десятилетий источником напряженности между странами. Последний раз обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии. В настоящее время по обе стороны границы по-прежнему дислоцированы 50–60 тысяч военных.

Дели протестует из-за публикации «стандартной карты», которая относит к КНР некоторые индийские территории. Об этом во вторник заявлял представитель МИД Индии Ариндам Багчи. «Сегодня мы по дипломатическим каналам выразили решительный протест китайской стороне по поводу так называемой стандартной карты Китая 2023 года, которая претендует на территорию Индии», — сообщил Багчи.

«Мы отвергаем эти утверждения, поскольку они не имеют под собой никаких оснований. Подобные шаги китайской стороны только усложняют решение пограничного вопроса», — сообщил он.

Фото: shutterstock.com Эксперты не ждут повторения событий вроде боев за спорный Даманский остров, вспыхнувших между КНР и СССР в 1969 году

В России удивились карте КНР с территориями Хабаровского края

Новые карты КНР, выпущенные китайским государственным сайтом «Картографический сервис стандартных карт», включают в себя Большой Уссурийский остров. Официально он разделен между Китаем и Россией. «Стандартная карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира», — указывается в сообщении. На опубликованной карте остров отдельно указан как самая восточная точка КНР.

Как отмечают китайские картографы, официальный комплект карт был согласован для использования в качестве иллюcтраций в новостях, книгах и рекламных материалах. Они тaкже могут быть применены в качестве справочной базовой кaрты.

В 2008 году была проведена делимитация в соответствии с договором 2004 года, и остров был разделен примерно пополам, по линии впадения реки Уссури в реку Амур, напомнил в интервью NEWS.ru главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский.

«Китайцы на своей половине организовали всякие выезды для туристов, — туристическую базу, а наша часть острова пока освоена очень слабо. Тем не менее в договоре все четко размечено. Поэтому, безусловно, абсолютно не понятно, почему теперь такую карту китайцы выпустили. У меня возникает вопрос: а как наш МИД отреагирует?» — задается вопросом Островский.

«У Индии, как видите, другая реакция. На тех же самых китайских картах граница нанесена так, что спорная территория в Гималаях тоже прирезана к КНР, и по этому поводу индийский МИД сразу выступил с вербальной нотой. А наш МИД почему-то молчит», — недоумевает эксперт.

Но Островский не предвидит повторения событий вроде боев за спорный Даманский остров, вспыхнувших между КНР и СССР в 1969 году. «У нас сейчас нет такой напряженности, какая была в конце 1960-х. Сейчас это вопрос чисто бюрократический, он регулируется соответствующими процедурами. Пишется вербальная нота по этому поводу и ведутся затем локальные переговоры на уровне посольств», — напомнил эксперт.

Фото: Insider/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons Карта спорных островов

Сколько земли у Советского Союза хотел отторгнуть Мао

Островский также не исключает, что Москва ответит зеркально, опубликовав свою официальную карту, — тоже с намеками на территориальные претензии к соседу.

«У нас же есть Федеральное агентство геодезии и картографии. Мы не можем, а должны так ответить. Кстати, это не первый случай. Раньше китайцы публиковали официальные карты, на которых они обозначали как свои спорные территории на Амуре, а Курильские острова отдавали японцам. Более того, даже территории, которые еще в XIX веке по Айгунскому и Пекинскому договорам они передали нам, на картах тоже указывались как снова китайские. Такое было в 1960–70-е годы. В 1964 году, выступая перед японской делегацией, Мао Цзэдун грозился предъявить счет Москве на полтора миллиона квадратных километров», — рассказал китаист.

В Пекине и сейчас во власти есть группировки, считающие, что договор о разделе Большого Уссурийского острова надо пересматривать в пользу Китая, уверен Островский. «Их меньшинство, это еще не официальная линия КПК. Но вот шпильку мы от них получили, — и надо сразу реагировать по линии МИД. Спокойно, без лишнего шума, по соответствующим механизмам, но быстро. Это может на годы затянуться, а можно быстро решить вопрос», — подытожил китаист.

Как прошла официальная передача половины острова Поднебесной

Новые карты КНР, выпущенные китайским государственным сайтом «Картографический сервис стандартных карт», включают в себя Большой Уссурийский остров. Официально на самом деле он разделен пополам между КНР и РФ. Большой Уссурийский остров оставался спорной территорией на протяжении многих лет. 14 октября 2008 года состоялась церемония открытия пограничных столбов на острове Тарабаров и на Большом Уссурийском острове под Хабаровском, половина которого отходила Китаю.

Документ был подписан лидерами России и КНР еще 14 октября 2004 года. Соглашение юридически закрепило границу на спорном участке. В районе Хабаровска Китаю отошло около 174 квадратных километров земли. С передачей островов на Амуре Китай стал ближе к городу на 50 километров.

Фото: Юрий Золотарев/ТАСС Пограничная зона в селе Казакевичево у понтонной переправы на остров Большой Уссурийский

Как отреагировали в парламенте России на публикацию карты

Появление новой карты не приведет к конфликту, это просто недоразумение, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ). «Скорее всего, это недоразумение, нужно уточнить по дипломатическим каналам, как это получилось, и все дела. Сегодня все территориальные тонкости, которые существовали в свое время между СССР/Россией и КНР, давно урегулированы. Считается, что урегулирование нюансов стало одним из хороших трамплинов для того, чтобы вывести российско-китайские отношения на исключительно высокий уровень», — убежден депутат.

По мнению профессора, руководителя Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО имени Примакова РАН Александра Ломанова, публикацию таких карт не стоит расценивать как повод для конфликта. «Я думаю, о каком-то серьезном выдвижении претензий на этот остров говорить не приходится. Если бы что-то такое происходило, то началось бы не с этой карты», — объяснил он в беседе с Lenta.ru.

В Кремле заявили, что Путин может и не поехать в Пекин

Плотный график обмена визитами с Китаем прорабатывается на всех уровнях, называть дату поездки в эту страну президента Владимира Путина пока преждевременно. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Могу лишь сказать, что действительно между Россией и Китаем прорабатывается достаточно плотный график обмена визитами на разных уровнях, в том числе и на высшем уровне», — добавил Песков.

В июле помощник Путина Юрий Ушаков уверенно говорил, что в октябре президент посетит Китай. В это время в Поднебесной будет проходить форум «Один пояс — один путь». «Известно, что мы получили приглашение и намерены поехать в Китай», — заявлял тогда Ушаков. По его словам, президент в том числе примет участие в форуме инвестиционной программы. До этого Песков сообщал, что одной из тем визита станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, кроме того, стороны обменяются мнениями о текущей геополитической ситуации.

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Независимый международный эксперт Эндрю Льюнг пояснил «Известиям», что между Москвой и Пекином существуют разногласия, потому что обе страны не в полной мере доверяют друг другу. По его словам, нельзя сказать, что Россия и Китай формируют непробиваемый союз, но страны становятся ближе из-за санкций со стороны США. «В лучшем случае это партнерство, в худшем — брак по расчету», — резюмировал Льюнг.

С кем еще Китай спорит из-за территорий

У Китая существуют территориальные споры и с рядом других соседей. Так, с Японией продолжается спор за острова Сенкаку. По версии Токио, японцы занимают их с 1895 года, в Пекине при этом отмечают, что на японских картах 1783 и 1785 годов острова обозначены как китайские. После Второй мировой войны Сенкаку находились под контролем США и были переданы Японии в 1972-м.

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