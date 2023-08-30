В ГД отреагировали на карту Китая с частью территории России Депутат ГД Новиков: публикация карты КНР с частью России является недоразумением

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Публикация в Китае карты, где весь Большой Уссурийский остров, а не только его часть, отмечен как территория КНР, является недоразумением, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков. Парламентарий призвал по дипломатическим каналам проверить, как выход подобного пособия стал возможен.

Скорее всего, это недоразумение, нужно уточнить по дипломатическим каналам, как это получилось, и все дела. Сегодня все территориальные тонкости, которые существовали в свое время между СССР/Россией и КНР, давно урегулированы. Считается, что урегулирование нюансов стало одним из хороших трамплинов для того, чтобы вывести российско-китайские отношения на исключительно высокий уровень, — отметил он.

Новые карты КНР, выпущенные китайским государственным сайтом «Картографический сервис стандартных карт», включают в себя Большой Уссурийский остров. Официально он разделен между КНР и РФ.

Как отмечают китайские картографы, нoвый официальный комплект карт был согласован для использования в качестве иллюcтраций в новостях, книгах и рекламных материалах. Они тaкже могут быть применены в качестве справочной базовой кaрты.

Расположенный на реке Амур Большой Уссурийский остров был разделен по договору 2008 года между РФ и КНР. На опубликованной карте он отдельно указан как самая восточная точка КНР.

У Китая существуют территориальные споры с рядом соседей. Так, на острова Сенкаку претендуют КНР и Япония. По версии Токио, Япония занимает их с 1895 года, в Пекине при этом отмечают, что на японских картах 1783 и 1785 годов острова обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны Сенкаку находились под контролем США и были переданы Японии в 1972-м.

Кроме того, демаркационная линия на границе Индии и Китая была проведена в 1962 году. Это произошло после пограничной войны между двумя государствами. Протяженность линии составляет четыре тысячи километров. При этом общепризнанного разграничения в этом районе нет, стороны оспаривают данные территории.