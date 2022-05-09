Два корабля КНР вошли в зону спорных островов в Восточно-Китайском море

Два патрульных корабля Китая вошли в зону у спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами, сообщает NHK. По данным телеканала, корабли вошли в территориальные воды Японии у острова Минамикодзима и приблизились к японскому рыболовецкому судну.

Береговая охрана Японии направила в этот район патрульные корабли для обеспечения безопасности японского рыболовецкого судна.

С начала года береговая охрана Японии уже в седьмой раз замечает китайские правительственные корабли, заходящие в зону у островов Сенкаку. Последний раз подобный инцидент произошёл 12 апреля. Тогда четыре патрульных корабля морской полиции Китая зашли в районе спорных островов.

Острова Сенкаку являются спорными территориями, на которые претендуют Китай и Япония. По версии Токио, Япония занимает их с 1895 года, в Пекине при этом отмечают, что на японских картах 1783 и 1785 годов острова обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны Сенкаку находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году.