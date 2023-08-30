Китай «присоединил» на карте часть РФ: что за территория, будет ли конфликт

Фото: Andshel/CC BY-SA 3.0/via Wikimedia Commons

Большой Уссурийский остров

Государственный картографический сервис Китая выпустил новый комплект карт за 2023 год, на которых весь Большой Уссурийский остров является частью КНР. Почему это произошло и какая реакция была у Госдумы РФ?

«Стандартная карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира», — говорится в пояснительной записке сервиса КНР.

Китайские картографы пояснили, что данный комплект карт будет использоваться в качестве иллюстраций в новостях, книгах и рекламных материалах. Они могут быть применены для справочной базовой кaрты.

Большой Уссурийский остров оставался спорной территорией России и КНР на протяжении многих лет.

Как прошла официальная передача половины острова Пекину

14 октября 2008 года состоялась церемония открытия пограничных столбов на острове Тарабаров и на Большом Уссурийском острове под Хабаровском, половина которого по соглашению между Москвой и Пекином отходит Китаю.

Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным и руководством КНР еще 14 октября 2004 года. Это соглашение юридически закрепило линию российско-китайской границы на спорном участке.

В районе Хабаровска КНР отошло около 174 квадратных километров земли. С передачей островов на Амуре Китай стал ближе к городу на 50 километров.

Фото: Andshel/CC BY-SA 3.0/via Wikimedia Commons Понтонный мост через Амурскую протоку на Большой Уссурийский остров

Как отреагировали в России после публикации карт Китая

Первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с NEWS.ru назвал недоразумением тот факт, что в КНР выпустили новые географические карты, где часть российских территорий присоединена к Китаю.

«Скорее всего, это недоразумение, нужно уточнить по дипломатическим каналам, как это получилось, и все дела. Сегодня все территориальные тонкости, которые существовали в свое время между СССР/Россией и КНР, давно урегулированы. Считается, что урегулирование нюансов стало одним из хороших трамплинов для того, чтобы вывести российско-китайские отношения на исключительно высокий уровень», — подчеркнул Новиков.

По мнению профессора и руководителя Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александра Ломанова, публикацию таких карт не стоит расценивать в качестве выдвижения территориальных претензий и причины для конфликта.

«Я думаю, о каком-то серьезном выдвижении претензий на этот остров говорить не приходится. Если бы что-то такое происходило, то началось бы не с этой карты», — объяснил он в беседе с Lenta.ru.

Что в Китае думают про отношения с Россией

Независимый международный эксперт Эндрю Льюнг пояснил «Известиям», что между Москвой и Пекином существуют разногласия, потому что обе страны не в полной мере доверяют друг другу. По его словам, нельзя сказать, что Россия и Китай формируют непробиваемый союз, но страны становятся ближе из-за санкций со стороны США

«В лучшем случае это партнерство, в худшем — „брак по расчету“», — резюмировал Льюнг.

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