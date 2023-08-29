КНР утвердила новые карты страны с территориями России КНР включила в новые карты страны российский Большой Уссурийский остров

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Новые карты КНР, выпущенные китайским государственным сайтом «Картографический сервис стандартных карт», включают в себя Большой Уссурийский остров. Официально он разделен между Китаем и Россией.

Стандартная карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира, — указывается в сообщении.

Как отмечают китайские картографы, нoвый официальный комплект карт был согласован для использования в качестве иллюcтраций в новостях, книгах и рекламных материалах. Они тaкже могут быть применены в качестве справочной базовой кaрты.

Расположенный на реке Амур Большой Уссурийский остров был разделен по договору 2008 года между Россией и КНР. На опубликованной карте он отдельно указан как самая восточная точка КНР.

У Китая существуют территориальные споры с рядом соседей. Так, на острова Сенкаку претендуют КНР и Япония. По версии Токио, Япония занимает их с 1895 года, в Пекине при этом отмечают, что на японских картах 1783 и 1785 годов острова обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны Сенкаку находились под контролем США и были переданы Японии в 1972-м.

Кроме того, демаркационная линия на границе Индии и Китая была проведена в 1962 году. Это произошло после пограничной войны между двумя государствами. Протяженность линии составляет четыре тысячи километров. При этом общепризнанного разграничения в этом районе нет, стороны оспаривают данные территории.