В России удивились новой карте Китая с территориями Хабаровского края Востоковед Островский: не понятно, почему КНР присоединил на карте территорию РФ

Востоковед Андрей Островский в беседе с NEWS.ru удивился новой карте Китая, на которой российская часть Большого Уссурийский острова в Хабаровском крае «принадлежит» КНР. Он сообщил, что еще в 2008 году между странами была проведена делимитация в соответствии с договором 2004 года и остров был разделен примерно пополам по линии впадения реки Уссури в реку Амур. Островский отметил, что не находит объяснений, почему МИД РФ никак не прокомментировал данную информацию.

Абсолютно не понятно, почему китайцы выпустили такую карту . У меня возникает вопрос: а как наш МИД отреагирует? Пока я реакции никакой не вижу. У Индии, например, другая реакция. На тех же самых китайских картах граница с Индией нанесена так, что спорная территория в Гималаях тоже прирезана к КНР. И по этому поводу индийский МИД сразу выступил с вербальной нотой. А наш МИД почему-то молчит, — сказал Островский.

29 августа стало известно, что новые карты КНР, выпущенные китайским государственным сайтом «Картографический сервис стандартных карт», включают в себя Большой Уссурийский остров. Официально он разделен между Китаем и Россией. Как отмечали китайские картографы, нoвый официальный комплект карт был согласован для использования в качестве иллюcтраций в новостях, книгах и рекламных материалах. Они тaкже могут быть применены в качестве справочной базовой кaрты.