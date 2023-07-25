Стало известно, когда Путин посетит Китай Ушаков: Путин посетит КНР в октябре во время форума «Один пояс — один путь»

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова. По его словам, российский президент в том числе примет участие в форуме инвестиционной программы «Один пояс — один путь».

Известно, что мы получили приглашение и намерены поехать в Китай, — заявил Ушаков.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что одной из тем на повестке дня в рамках визита станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Также Москва и Пекин обменяются мнениями о текущей геополитической ситуации.

С начала первого президентского срока Путин приезжал в Китай 17 раз. В последний раз его визит состоялся 4 февраля 2022 года. Он побывал на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине.

Председатель КНР Си Цзиньпин в последний раз был в России в марте нынешнего года. 20 марта он прибыл в Москву и пробыл в столице три дня. На неформальных переговорах Путина и Си 20 марта, которые длились более четырех часов, китайский лидер выразил уверенность, что россияне поддержат кандидатуру Путина на предстоящих в 2024 году президентских выборах.