Си Цзиньпин прибыл в Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Россию. Самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорту «Внуково», передает РИА Новости. Опубликовано видео из воздушной гавани, где высокопоставленного гостя встречал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Россией стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве.

Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, — отметил Си Цзиньпин по прибытии в Москву.

Председатель КНР рассчитывает, что этот визит придаст новый импульс развитию отношений и стратегическому взаимодействию двух стран.

На кадрах можно увидеть самолеты специального летного отряда «Россия», которыми пользуются первые лица государства. По площадке ходят военные, там же присутствуют журналисты.

Си Цзиньпин планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что 20 марта во второй половине дня главы государств проведут встречу тет-а-тет, а 21 марта состоятся переговоры в Георгиевском зале Кремля, которые сначала пройдут в узком составе делегаций, а затем в расширенном формате. Путин и Си Цзиньпин обсудят наиболее острые темы международной повестки.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что одной из тем переговоров неминуемо станет китайская инициатива по мирному урегулированию кризиса вокруг Украины.