Раскрыт план встреч Си Цзиньпина и Путина в Москве Помощник президента Ушаков: Си Цзиньпин и Путин проведут две встречи за два дня

Фото: kremlin

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин 20 марта проведут неформальную встречу тет-а-тет, а уже на следующий день состоятся официальные мероприятия с их участием, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на помощника главы РФ Юрия Ушакова. На первой встрече Си и Путина будут обсуждаться наиболее острые вопросы международной повестки.

Мы придаем этой неформальной закрытой беседе очень большое значение. В ходе нее будут рассмотрены самые важные ключевые чувствительные вопросы взаимоотношения двух стран, в том числе ведения дел на международной арене, — сказал Ушаков.

21 марта встреча состоится в Георгиевском зале Кремля. Сначала в узком кругу делегаций, а затем в расширенном формате. В этой же локации главы государств обсудят вопросы украинского конфликта. По итогам встречи они подготовят два совместных заявления: по перспективам экономического сотрудничества и об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

По словам Ушакова, уже в понедельник будут опубликованы статьи лидеров двух стран, в них будут отражены их оценки состояния отношений Китая и России. А во вторник Си встретится не только с Путиным, но и с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнял, что первая встреча Путина и Си состоится 20 марта во второй половине дня. В МИД КНР до этого сообщали, что эта встреча придаст новый импульс взаимоотношениям двух крупных государств.