Песков назвал время встречи Путина и Си Цзиньпина Песков: Путин и Си Цзиньпин проведут неформальный обед 20 марта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин и лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретятся 20 марта во второй половине дня, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, эта встреча будет неформальной, переговоры главы государств проведут на следующий день, передает РИА Новости.

Общение президента и председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один, будет неформальный обед. И уже, непосредственно, 21 марта будет день переговоров, — сказал Песков.

Он добавил, что подробности данного визита будут раскрыты помощником президента по международным делам Юрием Ушаковым в ходе специального брифинга. Также Песков сообщил, что ожидается пресс-конференция после встречи российского и китайского лидеров.

Ранее сообщалось, что визит Си Цзиньпина в Россию будет проходить 20-22 марта. В Кремле рассказали, что президент России и глава КНР в ходе переговоров обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития партнерских отношений и стратегического взаимодействия двух стран, обменяются мнениями о сотрудничестве в контексте международных отношений и подпишут важные двусторонние документы.