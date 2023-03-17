Стало известно, когда Си Цзиньпин приедет в Россию Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта

Фото: Pang Xinglei/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин совершит официальный визит в Россию 20-22 марта, сообщает Telegram-канал Кремля. Как сообщается, он обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным развитие стратегического партнерства между двумя государствами.

20-22 марта 2023 года по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина с государственным визитом Россию посетит Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, — говорится в сообщении.

Кроме этого, стороны обменяются мнениями о российско-китайском сотрудничестве в контексте международных отношений и подпишут важные двусторонние документы.

Ранее в американских СМИ сообщили, что визит Си Цзиньпина в Москву является продолжением его попыток разрушить возглавляемый США мировой порядок. Его недавнее заявление о том, что Китай в процессе модернизации не пойдет по пути колониального грабежа и гегемонии сильных стран, содержит явный упрек в адрес Соединенных Штатов. КНР пытается продвинуть идею, что Вашингтон и его союзники дестабилизируют ситуацию в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, тогда как сам Пекин выступает за мир.