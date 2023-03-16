WP: Си Цзиньпин пытается разрушить мировой порядок во главе с США

Фото: kremlin

Председатель КНР Си Цзиньпин

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию является продолжением его попыток разрушить возглавляемый США мировой порядок, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на The Washington Post. Его недавнее заявление о том, что Китай в процессе модернизации не пойдет по пути колониального грабежа и гегемонии сильных стран, содержит явный упрек в адрес Соединенных Штатов. По словам авторов издания, КНР пытается продвинуть идею, что Вашингтон и его союзники дестабилизируют ситуацию в Европе и Индо-Тихоокеанский регионе, тогда как сам Пекин выступает за мир.

Визитом в Россию Си продолжает попытки разрушить мировой порядок, возглавляемый США <...> В то время как Вашингтон и другие западные правительства критикуют Пекин за его партнерство «без ограничений» с Россией и продолжающиеся угрозы в адрес Тайваня, Китай пытается утверждать, что он на стороне мира, — пишет издание.

Авторы издания напомнили, что КНР пытается стать посредником в конфликте Москвы и Киева. После встречи с Владимиром Путиным Си Цзиньпин намерен связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это особенно важно после того, как КНР сыграла ключевую роль в возобновлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что каждая встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина способствует активизации взаимодействия между Россией и Китаем. Диалог Москвы и Пекина носит дружественный стратегический характер, добавил он.