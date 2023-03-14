Песков объяснил значение личных встреч Путина и Си Цзиньпина Песков назвал встречи лидеров России и Китая импульсом для активизации взаимодействия

Каждая встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина способствует активизации взаимодействия между Россией и Китаем, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Диалог Москвы и Пекина носит дружественный стратегический характер, добавил пресс-секретарь главы государства.

Каждое общение лидеров двух стран является дополнительным импульсом для активизации взаимодействия по самым различным областям, - сказал Песков.

Диалог между странами будет продолжаться, добавил пресс-секретарь президента РФ. Москва и Пекин уделяют большое внимание дальнейшему развитию этих отношений, подчеркнул Песков.