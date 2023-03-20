Песков назвал «неминуемую» тему переговоров Путина и Си Цзиньпина Песков: Путин и Си Цзиньпин неминуемо обсудят мирный план Китая по Украине

Фото: МО Украины

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Москве неминуемо затронут тему китайской мирной инициативы по урегулированию кризиса на Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин в ходе встречи «из первых уст» разъяснит коллеге позицию Москвы по этому вопросу, добавил представитель Кремля.

Так или иначе темы, которые затронуты в этом плане, конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине. Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня. <...> Конечно же, со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения, так, чтобы председатель Си Цзиньпин смог из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента, — сказал Песков.

Комментируя возможную роль Китая как посредника в разрешении конфликта, Песков заявил, что в настоящий момент Россия продолжает наблюдать со стороны Запада «продолжающийся курс на недопущение торможения боевых действий».

По словам Пескова, урегулированию на Украине препятствуют власти США. Спикер Кремля подчеркнул, что Вашингтон не приемлет даже какого-либо «торможения» боевых действий, и об этом открыто говорят и Госдеп, и Белый дом.