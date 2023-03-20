В Кремле назвали страну, мешающую урегулированию конфликта на Украине Песков: США не дают снизить интенсивность боевых действий на Украине

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Руководство США тормозит урегулирование ситуации на Украине, не давая даже снизить интенсивность боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в недопущении снижения боевых действий заинтересован как Госдеп, так и Совет безопасности США, передает ТАСС.

Пока мы с вами видим — и видно это невооруженным глазом — продолжающуюся линию на недопущение какого-либо даже торможения боевых действий. Об этом Вашингтон — и Госдепартамент, и Совбез американский — говорит открыто и официально, — заявил представитель Кремля.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают перемирие на Украине неприемлемым. Представитель вашингтонской администрации добавил, что если призывы к прекращению огня прозвучат по итогам грядущей встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, это будет тоже неприемлемо с точки зрения американских властей.

В марте бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в колонке для газеты Wall Street Journal написал, что американский лидер Джо Байден ждет, что Россия проиграет в ходе СВО, но «боится» победы Украины в этом конфликте. По мнению политика, Байден опасается вероятного успеха Киева в ходе конфликта, который может спровоцировать более жесткий ответ Москвы.