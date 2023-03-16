В США раскрыли главный страх Байдена по Украине WSJ: Байден ожидает поражения России в конфликте, но боится победы Украины

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в колонке для газеты Wall Street Journal написал, что американский лидер Джо Байден ждет, что Россия проиграет в ходе СВО, но «боится» победы Украины в этом конфликте. По мнению политика, Байден опасается вероятного успеха Киева в ходе конфликта, который может спровоцировать более жесткий ответ Москвы. Он отметил, что глава Белого дома желает продолжать поддерживать Киев, но параллельно хочет, чтобы эта поддержка не была «слишком эффективной».

Байден хочет, чтобы Россия проиграла, но, похоже, боится, что Украина на самом деле победит. Позиция Байдена заключается в поддержке обороны Украины, однако не для того, чтобы она была слишком эффективной, — написал Болтон.

Он в очередной призвал продолжать оказывать поддержку Украине и ускорить поставки запрошенного ранее Киевом вооружения.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что по состоянию на 15 марта российские войска контролируют около 50% Артемовска. Он подчеркнул, что российские военнослужащие пытаются штурмовать промзону в Артемовске, опираясь на опыт, полученный в Соледаре. По мнению советника врио главы ДНР, город будет взят в любом случае.

Он также утверждает, что отдельные части украинских войск предпринимают попытки отступления из Артемовска по проселочным дорогам и полям. При этом из-за весенней распутицы украинская военная техника застревает в грязи и становится легкой мишенью.