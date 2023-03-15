ВС России взяли под контроль около половины Артемовска Советник врио главы ДНР Гагин: ВС России взяли под контроль около половины Артемовска

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Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

По состоянию на 15 марта российские войска контролируют около 50% Артемовска, заявил в эфире телеканала «Россия 24» советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, сейчас основные бои ведутся в промзоне города.

Наши силы занимают около 50% самого города, ведутся бои в промзоне, достаточно серьезные, потому что промзона, тем более укрепленная и подготовленная в качестве крепости, это очень серьезный объект. Штурмовать его очень тяжело, — сказал Гагин.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие пытаются штурмовать промзону в Артемовске, опираясь на опыт, полученный в Соледаре. По мнению советника врио главы ДНР, город будет взят в любом случае.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение усилить оборону Артемовска. Кроме этого, обсуждалась деятельность оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении, а также поставки оружия и боеприпасов на Украину.

До этого связанный с ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщал, что украинская армия готовит контрнаступление в районе Артемовска и рассчитывает рассечь группировку «Вагнера». Он также сообщил, что сейчас вагнеровцы находятся в непосредственной близости от горадминистрации Артемовска.