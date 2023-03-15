Разрозненные части ВСУ уходят из Артемовска окольными тропами Гагин: отдельные части ВСУ пытаются уйти из Артемовска проселочными дорогами и полями

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отдельные части украинских войск предпринимают попытки отступления из Артемовска по проселочным дорогам и полям, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, украинские военные несут значительные потери.

Периодически из Артемовска пытаются отступить какие-то разрозненные части ВСУ. Ввиду того, что дороги контролируются, они пытаются отступать проселочными дорогами или полями, через лесопосадки, — сказал Гагин.

Он отметил, что из-за весенней распутицы украинская военная техника застревает в грязи и становится легкой мишенью для ВС РФ, поэтому солдатам ВСУ приходится отступать пешком и с большими потерями.

Гагин добавил, что украинские войска периодически пытаются переходить в контрнаступление, но такие попытки пресекаются.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что ВСУ не торопятся забирать погибших под Артемовском военнослужащих. По его словам, российская сторона не против того, чтобы украинские солдаты забирали тела сослуживцев, но за ними никто не приходит.