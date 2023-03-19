Белый дом обозначил позицию США по перемирию на Украине Координатор Кирби: США считают перемирие на Украине неприемлемым

Фото: МО Украины

США считают перемирие на Украине неприемлемым, заявил в эфире Fox News координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Представитель вашингтонской администрации добавил, что если призывы к прекращению огня прозвучат по итогам грядущей встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, это будет тоже неприемлемо с точки зрения американских властей.

Если итогами встречи станут какие-либо призывы к перемирию, это будет неприемлемо. Потому что это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно, — заявил Кирби.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Си Цзиньпин прибудет с официальным визитом в Россию 20 марта и встретится с Путиным во второй половине дня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позже уточнил, что в первый день лидеры проведут неформальную беседу с глазу на глаз, в ходе которой обсудят наиболее острые вопросы международной повестки, а 21 марта пройдут официальные мероприятия с их участием. В Георгиевском зале Кремля пройдут встречи в узком кругу делегаций и в расширенном формате.