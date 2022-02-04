Путин задремал на церемонии открытия ОИ во время прохода сборной Украины

Президент России Владимир Путин задремал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине во время прохода по стадиону «Птичье гнездо» украинских спортсменов. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

На кадрах видно, как, сидя в ложе почётных гостей, Путин ненадолго прикрыл глаза, когда по стадиону проходила сборная Украины. Он посетил церемонию открытия Олимпиады сразу после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем.

В то же время на американском телеканале NBC во время выхода украинской сборной рассказали про «российских солдат на границе с Украиной». Вместе с кадрами идущих атлетов в трансляции показали и президента России на трибуне.

Путин стоя приветствовал проход российских олимпийцев, но при этом этот момент не показали. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что это не связано с ограничениями в отношении России.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Некоторые соревнования уже начались. Так, сборная России по фигурному катанию располагается на промежуточном втором месте после первого соревновательного дня в командном турнире. По итогам выступлений одиночников, танцоров и пар наша команда набрала 26 баллов.