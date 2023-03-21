Китайский лидер Си Цзиньпин встретился в Москве с Путиным и поел мороженого Председатель КНР поселился в привычной обстановке, с видом на пекинский парк в миниатюре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин находится в Москве с трехдневным визитом. В ходе визита с китайским гостем встретились президент РФ Владимир Путин, глава российского правительства Михаил Мишустин, другие представители власти и политических партий.

Си, прибывший в Москву вместе с супругой Пэн Лиюань, живет в отеле Soluxe Moscow на территории китайского делового центра «Парк Хуамин» на северо-востоке Москвы в районе метро «Ботанический сад». Рядом с отелем разбит традиционный китайский парк с речкой, прудами, традиционными домиками. Из-за многочисленных перекрытий московских улиц на пути следования кортежа высокого гостя российская столица 20–22 марта проводит в серьезных пробках. Городские власти рекомендовали жителям пересесть на общественный транспорт.

Си перемещается по Москве на двух привезенных из Пекина бронированных лимузинах Hongqi N701 в сопровождении большого числа автомобилей охраны и членов делегации.

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, для Си всегда наготове российское мороженое, которое он, как считается, очень любит. Угощать председателя КНР российским мороженым у российской стороны стало принято с 2016 года, когда Путин во время визита в Пекин привез в подарок целую коробку замороженного десерта после того, как китайские предприниматели во Владивостоке рассказали, что председатель КНР очень любит мороженое из России. Что интересно, для большинства китайцев российское мороженое слишком сладкое. И хотя в самом Китае замороженные десерты известны с древности, но они, как правило, не столь жирные и с меньшим содержанием сахара.

На неформальных переговорах Путина и Си 20 марта, которые длились более четырех часов, китайский лидер выразил уверенность, что россияне поддержат кандидатуру Путина на предстоящих в 2024 году президентских выборах.