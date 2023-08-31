На Украине появится «военный налог». Введут ли в России сбор на нужды СВО Киев планирует обязать физических лиц платить дополнительную сумму со своих доходов в казну

Фото: МО Украины

Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил повысить налоги, потому что военные требуют от него в пять раз больше денег, чем было запланировано. По словам главы ведомства, ситуация с бюджетом на будущий год неопределенная. Насколько серьезен денежный вопрос для Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут ли платить этот налог и есть ли такой же в России — в материале NEWS.ru.

Почему Киеву понадобился налог на ВСУ

На Украине могут ввести налог на финансирование вооруженных сил, сообщил в четверг министр финансов Сергей Марченко. По его словам, военные просят в пять раз больше денег, чем это запланировано на 2024 год (по плану это 1,6 трлн гривен, или $43 млрд. — NEWS.ru). По его словам, увеличение сборов все равно никак не покроет такие запросы. Он предполагает, что даже после принятия меры можно рассчитывать только на дополнительные 8 млрд гривен.

Ранее замглавы офиса президента страны Ростислав Шурма тоже предлагал ввести налог на финансирование вооруженных сил. По его словам, размер сбора обсуждается.

В начале августа глава Нацбанка Украины Андрей Пышный сообщил, что дефицит бюджета составляет 26% ВВП. По его словам, Киев компенсирует нехватку денег в казне займами за рубежом. Так, в прошлом году было получено более $32 млрд, в текущем году финансовая помощь Запада должна составить $42 млрд, в следующем ожидается снижение — около $37 млрд.

За первую половину этого года внушительную часть прислали иностранные спонсоры — 49,1%. Тем не менее Нацбанк ожидает дефицит бюджета на текущий год в $38 млрд. Украинские экономисты подчеркивали, что зарубежная поддержка ВСУ выражается больше в поставках вооружений, чем в финансировании.

Фото: Cameron Porter/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как украинцы отреагировали на налоги для ВСУ

На Украине с 2014 года физические лица платят военный сбор — определенный процент со всех своих доходов, включая выигрыши в лотерею. Бывший первый секретарь Луганского обкома КПУ, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru отметил, что изначально планировалось ввести военный налог на время — еще при правительстве Яценюка. Но в итоге он стал постоянным

Килинкаров напомнил, что введение налога не вызвало потрясений в обществе, поэтому новые дополнительные сборы, вероятнее всего, никак не удивят граждан.

«У многих на Украине есть понимание, что в нынешних условиях какой-то налог в поддержку армии должен быть. Смирились же с 1,5%. Никто ж не возмущался — протестов не было ни в 2014, ни в 2015 году. И это когда никакого военного положения еще не было. Ну и сейчас смирятся», — уверен бывший депутат.

Будут ли украинцы платить новый налог на ВСУ

Килинкаров предупреждает, что все усилия украинского Минфина могут сойти на нет. «Налог оформлен как подоходный, то есть с зарплаты людей. Для этого люди должны быть как минимум официально трудоустроены. В условиях теневой экономики, процветающей на Украине, кто его будет платить? Чтобы официально трудоустроить людей, надо создать условия для бизнеса, при которых будет выгодно оформлять работников официально. Пока на Украине таких условий нет», — отметил экс-депутат.

По его мнению, учитывая ситуацию, становится неважно, насколько высоким окажется новый налог, так как не так много людей, с которых Киев сможет его собрать.

«Он может быть эффективен, когда работает экономика. Когда же она дышит на ладан, а большинство предприятий подвергается давлению со стороны силовых структур, вряд ли кто-то будет всерьез заморачиваться. Такой налог просто не будут платить», — пояснил Килинкаров.

Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

Будет ли введен дополнительный налог в России

Весной 2023 года первый зампред фракции «Справедливая России» Олег Нилов призвал повысить на 2–3% налог на доходы физических лиц — мужчин моложе 45 лет. Как заявил депутат, средства пойдут на нужды армии и позволят, в частности, существенно увеличить финансирование каждого участника специальной военной операции (СВО).

По мнению Нилова, надо обязать всех мужчин моложе 45 лет платить «военный налог», так как в России есть много миллионов невоеннообязанных мужчин, не прошедших службу по разным причинам. Те, кто не служил по состоянию здоровья, от такого сбора будут освобождены. Но предложение Нилова не заинтересовало других депутатов Государственной думы.

Согласно официальным данным Минфина России, расходы на оборонные нужды по бюджету 2023-го и плановым показателям 2024–2025 годов составят: в 2023 году — 4,97 трлн рублей ($51,8 млрд), в 2024-м — 4,64 трлн рублей ($48,4 млрд) и в 2025-м — 4,2 трлн рублей ($43,7 млрд долларов). Таким образом, правительство не просто не планирует вводить военные налоги, но и собирается снижать расходы.

Нужен ли такой налог в России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев убежден, что никаких дополнительных налогов не требуется.

«Не следует в этом следовать примеру Украины. Те, кто предлагает подобное, на мой взгляд, — просто провокаторы. Драть последнюю шкуру с населения — последнее дело. Ведь деньги в стране есть», — отметил Журавлев в разговоре с NEWS.ru.

По его мнению, ради обеспечения СВО прежде всего пора оптимизировать траты финансово-либерального блока правительства, который «действует из рук вон плохо».

«Предупреждать, наказывать, менять, но точно не перекладывать ответственность на простых людей», — такие меры предложил Журавлев.

Как считает Журавлев, именно плохая работа Центробанка лишила Россию $300 млрд. «Его предупреждали, что золотовалютные резервы могут быть на Западе заморожены, но он ровным счетом ничего не предпринял. Кстати, этих денег хватило бы на долгие годы вооруженного противостояния, включая и расходы армии, и вложения в ВПК», — добавил Журавлев.

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